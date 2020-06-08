В Москве отменяется режим пропусков, график прогулок и в целом режим изоляции

Ограничения, в том числе для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, будут сняты с завтрашнего дня. Об этом говорится в распоряжении мэра Сергея Собянина. Москвичи смогут беспрепятственно выходить из дома по любому поводу, пользоваться общественным транспортом. При этом и после отмены режима изоляции сохранится требование соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки.

С завтрашнего дня вернутся к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, агентства по трудоустройству, научные институты, общественные организации. Артистам театров, музыкантам будет разрешено возобновить репетиции. С 16 июня откроются летние веранды кафе и ресторанов, целиком заведения начнут работать 23 числа. Кроме того, с 23 июня можно будет ходить в фитнес-центры, бассейны, пользоваться скамейками, спортивными и игровыми площадками.

Начиная с ближайшей пятницы можно восстановить срок действия неиспользованных транспортных билетов.