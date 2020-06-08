В Москве сохраняется масочный режим, несмотря на отмену пропусков, о чем ранее объявили власти города

Жители столицы по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественных местах. Кроме того, им также следует соблюдать социальную дистанцию. Это необходимо, что не допустить новой вспышки эпидемии, отмечается в блоге мэра Москвы Сергей Собянина. Согласно действующим в городе правилам, надевать маску жители должны при выходе на улицу, а также в магазинах, торговых центрах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта, включая в такси. Когда это требования отменят, пока неизвестно. При этом остальные ограничения в столице постепенно смягчаются. Ранее было объявлено со вторника перестают действовать режим изоляции, цифровые пропуска и график прогулок, который действовал всего неделю.

В Москве каждый день выявляется несколько тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице зафиксировано почти 200 тысяч заболевших. Собянин ранее отмечал, что их, вероятно, гораздо больше. При этом уже 24 июня в городе собираются провести Парад Победы, а 1 июля – голосование по поправкам в Конституцию.

Масочный режим также вводили во многих других регионах, но некоторые из них его уже отменили или смягчили — послабления в чатсности вводятся в Калининградской области, на Кубани, в Татарстане