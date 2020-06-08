Завтра в Петербурге суд начнет рассматривать уголовное дело историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

Октябрьский районный суд Петербурга завтра начнет рассматривать уголовное дело историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки. По словам его адвоката Александра Почуева, это будет первое заседание по существу. Об этом адвокат рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Само судебное следствие находится в самом начале. Это первое заседание по существу. Мы предполагаем, что оно все-таки состоится, и не будет переноса, как это было до этого, со ссылкой на невозможность конвоирования из-за эпидемии коронавируса», — сказал он.

По словам А.Почуева, на первом заседании, как правило, судья определит регламент судебного заседания, порядок следования доказательств.

«Завтра мы не ожидаем каких-то особых баталий, но в то же время это важный этап начала судебного процесса», — отметил адвокат.

Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. В окончательном виде Олега Соколова обвинили по двум статьям — убийство и незаконное хранение оружия.