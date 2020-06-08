Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Предполагается, что формированием базы займется налоговая служба. Доступ к сведениям получат МВД, Минобороны, Минобрнауки, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды.
В реестре будут хранить паспортные данные, СНИЛС, ИНН, данные о рождении и смерти, семейном положении, родственных связях и, — как говорится в документе, — «иные сведения».
Президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра данных россиян
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.