Президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра данных россиян

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Предполагается, что формированием базы займется налоговая служба. Доступ к сведениям получат МВД, Минобороны, Минобрнауки, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды.

В реестре будут хранить паспортные данные, СНИЛС, ИНН, данные о рождении и смерти, семейном положении, родственных связях и, — как говорится в документе, — «иные сведения».