Россия готова постепенно открывать туристический сезон, — сообщил премьер Михаил Мишустин

В свою очередь, зампред правительства Дмитрий Чернышенко уточнил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1-го июля. Он сказал, что прежде всего нужно поддержать семейный туризм, поэтому чиновники подготовят предложения по льготным тарифам для семей с детьми.

Также власти, по словам Чернышенко, готовы поддержать грантами предпринимателей, которые возьмутся за создание эко-проектов, кемпинг-отелей и парков