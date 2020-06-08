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Эксклюзив Эха 16:27, 08 июня 2020

Депутат МГД Беседина: Снятие режима ограничений в столице может привести к скачку заболеваемости COVID-19

Снятие режима ограничений в столице, приуроченное к голосованию по поправкам в Конституцию, может привести к скачку заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

«Снятие очевидно происходит для организации голосования по Конституции.
Нужно сделать вид, что все хорошо, что вирус побороли. И чтобы люди пошли на избирательные участки и проголосовали за обнуление Путина. Ограничения снимаются тогда, когда заболевших и умирающих выше, чем раньше. Бездумное снятие ограничений может привести к серьезной второй волне, и мы получим огромное количество заболевших». – отметила депутат.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что большинство ограничений будут сняты до 23 июня. 24 июня в Москве пройдет Парад Победы, а на 1 июля назначено всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.



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