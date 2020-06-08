Сегодня вступили в силу новые правила въезда в Великобританию

Теперь все прибывающие в страну обязаны предоставить властям данные о месте своего пребывания, а также в течение 14 дней находиться на самоизоляции. В случае отказа штраф в одну тысячу фунтов.

Некоторые представители британского бизнеса выступили против новых правил. По их мнению, эти меры негативно повлияют на иностранный туризм. Авиакомпания British Airways рассматривает возможность подачи судебного иска к правительству.