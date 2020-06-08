Верховный суд Палестины отменил указ своего лидера Махмуда Аббаса о передаче земель Русской православной церкви

Речь идет об участке в городе Хеврон, где располагается подворье Русской духовной миссии в Иерусалиме. Как сообщает агентство РИА Новости, в январе 2017 года Аббас передал ей участок неподалеку от Мамврийского дуба, почитаемого в православном мире. По библейскому преданию, под его сенью Аврааму явилась Святая троица. По данным агентства ТАСС, участок, о котором идет речь, признан неотчуждаемым религиозным имуществом и должен быть возвращен владельцам. Каким именно – не уточняется.

Неподалеку от дуба находится Монастырь Святой Троицы. Он был возведен в середине 19 века, во время советской власти подворье находилось под управлением Русской православной церкви за рубежом. Но в 1997 году его вернули Московскому патриархату.

ОТВОДКА

Реакция РПЦ на решение Высшего суда Палестины пока неизвестна.