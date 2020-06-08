В Санкт-Петербурге задержанные за пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара оштрафованы на 4 тысячи рублей каждый, — сообщает Интерфакс со ссылкой на Комитет по вопросам законности. Сколько человек оштрафованы, в комитете не уточнили.

Ранее депутат городского парламента Борис Вишневский сообщил, что протоколы составлены в отношении восьми пикетчиков.