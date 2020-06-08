В Москве, несмотря на отмену ограничений, обязательны маски и перчатки в общественных местах и на транспорте

В Москве снимаются все основные ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.

Уже с завтрашнего дня отменяется обязательная изоляция и пропускной режим. Это происходит досрочно — ранее планировалось, что эти меры будут действовать до конца недели. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Это касается, в том числе пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Восстанавливаются в качестве проездных социальные карты, ими снова можно пользоваться для бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Снова заработают парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

На обычный режим перейдет каршеринг, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Творческим коллективам разрешено проводить репетиции. Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ. Через неделю начнут оказывать плановую стоматологическую помощь, откроются библиотеки, риелторские конторы, службы проката, музеи и зоопарки, а также летние веранды ресторанов и кафе. Пускать внутрь посетителей заведения общепита начнут только с 23-го. Тогда же разрешат садиться на лавочки в парках, пускать детей на игровые площадки, возобновят работу детские сады, бассейны и спортивные комплексы, откроется пассажирская навигация по Москве-реке.

Масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест и прогулок пока сохраняется. Решение о снятии оставшихся ограничений Собянин пообещал принять позднее.