Председатель «Открытой России» заплатит 10 тысяч рублей за то, что возложила цветы к зданию Конституционного суда

Полицейские решили, что Анастасия Буракова устроила одиночный пикет. Октябрьский районный суд Петербурга признал лидера «Открытой России» Анастасию Буракову виновной в нарушении порядка проведения пикетирования. Теперь она должна заплатить штраф в 10 тысяч рублей за это правонарушение.

Сама Буракова во время заседания просила приобщить к материалам дела ходатайство, в котором говорилось, что полицейские произвольно определили границы территории, которая относится к Конституционному суду. Однако это прошение не учли.

Напомним, речь идет об акции против внесения поправок в Конституцию, которая прошла в центре Петербурга еще в середине марта. Тогда полицейские задержали более двадцати человек. Вместе с Бураковой за возложение гвоздик к зданию Конституционного суда в отделе полиции оказался Андрей Давыдов.

Голосование за внесение поправок в Конституцию пройдет в нашей стране 1 июля.