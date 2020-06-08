Российские туроператоры летом откроют более 10 новых туристических направлений

В том числе на Алтай, Байкал, в Хакасию и Калининградскую область, — сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. По его мнению, российский внутренний туризм имеет потенциал десятикратного роста.
2020-06-08T14:33:00+03:00
2020-06-08T14:36:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 08 июня 2020
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Он стоик. Он настоящий президент Российской Федерации. Народ — я не хочу сказать «безмолвствует». Народ согласен, народ верит ему, он народу нравится. И народ согласен. Вдумайтесь — это каким надо быть лидером страны, чтобы народ позволял делать с собой абсолютно все…