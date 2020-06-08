Собянин: Режим самоизоляции и пропусков отменят в столице 9 июня

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — написал Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Теперь все граждане, независимо от возраста, смогут выходить на улицу, когда им необходимо. Кроме того, с 9 же июня в Москве заработают салоны красоты и ветклиники, снимут ограничения на каршеринг, возобновятся репетиции в театрах, открыты для посещения кладбища, с 16 июня — для посетителей откроют двери музеи и выставки, тогда же откроются летние веранды предприятий общепита, с 23 июня — откроются фитнес-клубы и бассейны, начнутся экскурсии на речных трамвайчиках.

Между тем, речь об отмене масочно-перчаточного режима, рекомендаций по социальному дистанцированию и других санитарных требований пока в блоге мэра не идёт.

«Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — отметил Собянин.

Мэр заявил, что «решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно».

«Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии», — написал он.

Собянин добавил, что «борьба еще не закончена». «Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни», — сказал он.