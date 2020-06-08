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14:10, 08 июня 2020

Бывший чиновник, который накануне предположительно устроил стрельбу на юго-западе Москвы, умер в больнице

Сначала стрельба по людям на улице под окнами, затем — спецназовцам, которые через несколько часов взяли штурмом квартиру в доме на улице Строителей. Именно во время него Дмитрий Павлов получил тяжёлое ранение. Врачи сделали операцию, но спасти его не смогли.

По какой причине он устроил стрельбу из карабина неясно. Допросить Павлова не успели. 50-летний москвич, по словам соседей, недавно развёлся с женой, долго прожил с ней в браке и сильно переживал после распада.

Как пишет сайт газеты «Коммерсантъ» Павлов открыл стрельбу с балкона после того как употребил смесь транквилизаторов и водки. Дома у него следователи нашли алкоголь и препарат, который применяют при нервном расстройстве. Стрельба по прохожим началась накануне около десяти вечера. Выстрелы долго не стихали, рассказала одна из очевидцев Наталья.

Выстрелами на улице были ранены мужчина и женщина. На место инцидента стянули полицию и спецназ, долго вели переговоры. Павлов приоткрыл дверь, но вместо того, чтобы сдаться, выстрелил и ранил бойца СОБРа, после чего силовики открыли ответный огонь, сказали в МВД. Оружие, из которого стрелял москвич, по предварительным данным не было зарегистрировано.

Павлов по информации источников агентства ТАСС и ряда других СМИ с конца 90-х работал в столичном правительстве, дослужился до замглавы департамента науки и промышленной политики, он также руководил заводом «Серп и молот», закрытом 8 лет назад. В последние годы сидел без работы, но задолженностей не имел, сообщили в правоохранительных органах.

По факту стрельбы возбудили сразу несколько уголовных дел: о покушении на убийство, хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.



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