Бюджетные учреждения в Новосибирской области начали искать агитаторов голосования по поправкам в Конституцию

Как утверждается, им за определенную плату назначат норму обхода в 250 квартир. Волонтеров, которые будут призывать прийти на голосование по поправкам в Конституцию, ищут, рассылая сообщения по рабочим чатам организаций.

По сведениям интернет-издания «Тайга.инфо», за каждую квартиру новосибирским агитаторам обещают по 40 рублей. А с учетом нормы в 250 квартир у них есть возможность заработать 10 тысяч рублей. Кто именно поставил задачу искать волонтеров за вознаграждение, источник издания не уточняет.

При этом он утверждает, что набор происходит на фоне отказа членов некоторых участковых комиссий работать на голосовании из-за угрозы коронавируса. Подобный процесс происходит в других регионах — в частности, это подтвердил глава аппарата администрации Екатеринбурга, уверяя, правда, что отказы не носят массовый характер, пишет интернет-издание Znak.com.

Между тем привлекать людей на участки будут не только агитацией, но и конкурсами с ценными призами. В Красноярском крае на голосовании по поправкам в Конституцию состоится викторина на знание Основного закона.

Победителям обещают 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. Согласно положению, инициатором конкурса стало региональное отделение «Ассоциации юристов России», однако кто оплачивает призы, не уточняется.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.