Российские власти обсуждают возможность ограничения зарплат руководству госкомпаний и госкорпораций

Потолок предлагается установить на уровне трех минимальных заработков премьер-министра — то есть, не более 30 миллионов рублей в год.

Речь идет о совокупном годовом доходе, т. е. это не только зарплаты, а также иные выплаты и бонусы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме. Один из них сказал, что идея обсуждается с марта в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Там, впрочем, это не подтвердили.

Другой источник уточняет, что этим занимается специальная рабочая группа под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Собеседники в компаниях, которые это может затронуть, слышали о такой идее, но не получали никаких документов.

В целом, как пишет издание, правительство намерено унифицировать уровень доходов топ-менеджеров государственных компаний, корпораций и подконтрольных им структур привязав его к показателям эффективности. Так, для глав коммерческих предприятий, где Россия не является единственным акционером, будет учитываться динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости.

Для некоммерческих будут утверждены отраслевые показатели. Сколько топ-менеджеры могут потерять в случае введения новых правил, оценить сложно: уровень их доходов в основном не раскрывается. Но в большинстве случаев, как отмечает газета, размер вознаграждений явно превышает 30 миллионов рублей в год.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, такая инициатива будет вредна для компаний, работающих в рыночных условиях, поскольку они должны привлекать высокопрофессиональных сотрудников, которые дороже стоят.

Владимир Путин недавно в интервью ТАСС говорил, что ему не очень нравится ситуация, когда у глав государственных компаний слишком высокие зарплаты. Однако он ссылался на общемировую практику.

Путин провел аналогию с зарплатами военных и гражданских летчиков, когда труд пилотов пассажирских авиалиний стал оплачиваться выше, потому что авиакомпании стали брать на работу иностранцев.

Ограничение зарплат топ-менеджеров российских госкомпаний неэффективно в рыночных условиях. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«Ограничение каким-то показателем экономически является нецелесообразным, поскольку в рыночной экономике существует понятие, зарплата в рынке или не в рынке. Она в первую очередь определяется и доходами компании и размерами дивидендов, которые выплачивает компания в данном случае государству, и целым рядом других обстоятельств, включая взаимозависимость от деятельности компании и пользы, которую она приносит. В этом смысле определить в 30 миллионов потолок экономически неэффективно. Тем не менее, какое-то самоограничение здесь должно быть, потому что, безусловно, раздражение аппетиты топ-менеджеров государственных компаний вызывают недетское», — сказал он.