Песков: В Кремле констатируют высокую активность населения в обсуждении поправок в Конституцию

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Обсуждение поправок ведется уже не первый месяц и ведется очень широко, причем в самых различных форматах. И здесь мы констатируем очень высокую общественную активность», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию состоит из представителей самых разных профессий и областей знаний.

«Рабочая группа как раз состоит из большого количества людей, где не только специалисты, обладающие правовыми знаниями, но и представители самых различных профессий, которые ведут обсуждение поправок», — заключил он.