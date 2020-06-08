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Эксклюзив Эха 13:35, 08 июня 2020

Песков: Социологические опросы свидетельствуют об однозначной поддержке поправок в Конституцию

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Для президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, чтобы именно наши граждане поддержали эти самые поправки в Конституцию. Он неоднократно об этом говорил и неоднократно подчеркивал, что указ соответствующий вступит в силу, только если поправки будут поддержаны гражданами нашей страны. Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию. Об этом свидетельствуют практически все социологические исследования. Мы знаем, что крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также поддерживают поправки», — сказал он.

Песков также отметил, что есть партии, которые не одобряют поправки, однако они не пользуются столь широкой поддержкой населения.

«Есть, скажем так, партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, они могут высказывать различные точки зрения и не нам давать какую-то оценку. Мы руководствуемся, в первую очередь, тем, что большая часть эти поправок была инициирована именно гражданами, представителями разных слоев общества, соответственно эти поправки ими поддерживаются», — заключил пресс-секретарь президента РФ.



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