В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении «Боинга» на востоке Украины, когда погибли 298 человек

Последнее заседание состоялось почти 3 месяца назад, после чего их прервали из-за эпидемии коронавируса. В этом деле четыре фигуранта, все они объявлены в международный розыск. Троих из них — Игоря Стрелкова, Сергей Дубинского и Леонида Харченко — судят заочно, россиянина Олега Пулатова на суде представляет группа адвокатов.

Одна из них сказала, что защита будет просить отсрочки слушаний по существу, чтобы подготовить ответы на ряд вопросов, поскольку 40 тысяч страниц дела за это время изучить было невозможно, к тому же обсудить линию защиты с Пулатовым не удалось из-за коронавируса. Между тем судья рассказал, чему будет посвящена эта сессия.

В ходе заседания стало известно, что власти США не предоставят дополнительные данные о запуске ракеты из «Бука» на востоке Украины.

Напомним, что международная следственная группа пришла к выводу, что «Боинг» Малазийских авиалиний, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит из установки, находившейся на территории Донбассе, подконтрольной сепаратистам. А сам «Бук» ранее переправили из России.

Подозреваемые в запуске ракеты не участвовали, их обвиняют в частности организации транспортировки установки. Российские власти неоднократно заявляли о непричастности к трагедии.

Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство погибших в катастрофе, были гражданами этой страны.