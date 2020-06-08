Роспотребнадзор бесплатно протестирует петербуржцев на антитела к коронавирусу

Анализы можно будет сдать бесплатно в течение четырех дней. Научно-исследовательский институт имени Пастера разработал специальную тест-систему, которая позволяет определить, есть ли у человека антитела к COVID-19.

Именно это медучреждение и будет принимать анализы у петербуржцев в течение следующей недели. Перед тем как сдать тест, необходимо заполнить анкету, сделать это можно на сайте Института или же по телефону городского Роспотребнадзора.

Ранее замдиректора по инновационной работе НИИ Александр Семёнов говорил, что самое большое количество антител от коронавирусной инфекции вырабатывается в организме пациентов, которые перенесли болезнь в средней степени тяжести.

У тех, кто болел тяжело или легко, они практически не появляются. Отметим, люди, у которых есть антитела к COVID-19, могу сдать кровь, которую впоследствии будут использовать для лечения пациентов с коронавирусом.

В Петербурге сдать плазму можно на городской станции переливания крови. Сделать это может любой желающий без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 55 лет.