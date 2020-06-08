Независимые наблюдатели объединились в Альянс для контроля за проведением голосования по поправкам в Конституцию

Оно назначено на 1 июля. Организаторы всероссийского голосования по изменениям в Основной закон предприняли беспрецедентные шаги, которые снижают его прозрачность и гарантии честности, радикально сокращают возможности для контроля со стороны граждан, подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте движения «Голос».

Авторы обращают внимание, что это голосование не только не соответствует общепризнанным стандартам проведения плебисцитов, но и проводится в условиях продолжающейся пандемии. Поэтому наблюдательские объединения, среди них «Голос», «Гражданский наблюдатель», «Народный избирком» создали Альянс для осуществления гражданского контроля за голосованием.

В объединении планируют обучить наблюдателей, членов комиссий и представителей СМИ, снабдить их методическими материалами и инструментами передачи информации.

Голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля.

Оппозиция, юристы и правозащитники критиковали не только многие из предлагаемых изменений, но и процедуру их принятия, поскольку она вызывает вопросы с юридической точки зрения, а организация самого голосования позволяет фальсифицировать результаты.

Политологи считают, что спешка с проведением голосования связана с тем, что из-за эпидемии растут протестные настроения, и вскоре власти уже не смогут рассчитывать на одобрение поправок людьми.