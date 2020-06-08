Песков: Отсутствие на сайте по поправкам в Конституцию упоминания об «обнулении» может объясняться техническим сбоем

В ходе общения с журналистами Пескову напомнили, что на специализированном сайте, который информирует о поправках, не было поправки «об обнулении сроков президента» и ее внесли туда только после того, как об этом написали некоторые СМИ. Пескова спросили, известно ли, почему так произошло.

«Нет. (…) Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено, в данном случае там все поправлено», — сказал Песков.

Пресс-секретаря также спросили, почему в «рекламной кампании» по телевидению и с помощью уличных билбордов, эта поправка не упоминается.

«Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах», — сказал Песков.

Он предположил, что, «наверняка есть какие-то инициативы, которые в рекламах не упоминаются».

«Там же не все пункты и параграфы упоминаются. Надо просто внимательно посмотреть», — сказал Песков.