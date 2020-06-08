В Красноярске в день голосования по поправкам в Конституцию 1 июля пройдет викторина на знание основного закона страны

Победители получат квартиры и машины. Викторину устраивает отделение «Ассоциации юристов России» совместно с властями, сообщил интернет-изданию «МБХ Медиа» представитель организации. При этом он не смог уточнить, кто именно будет финансировать ее проведение и покупку призов.

На сайте мероприятия указано, что призовой фонд состоит из 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. Сообщается также, что, если бланк викторины не получен до 25 июня, его можно будет получить возле участков голосования с 25 июня по 1 июля.

Их будут раздавать активисты в фирменной форме. Где взять бланк до 25-го не написано. Отмечается, что викторина направлена на вовлечение жителей края в изучение основного закона страны, принципов государственного устройства, прав и свобод гражданина, а также должна побудить граждан изучить поправки, вносимые в Конституцию.

О том, что власти для привлечения россиян к голосованию будут использовать конкурсы, викторины и лотереи интернет-издание Znak.com писало еще в феврале. В качестве возможных источников финансирования назывался федеральный бюджет и бизнес.

Розыгрыши и призы используют не только власти, но и отдельные депутаты и даже СМИ. Так, депутат-единоросс из Бурятии Денис Гармаев решил разыграть смартфоны среди тех, кто «правильно» проголосует за изменение Конституции.

А «Комсомольская правда» в Иркутске объявила о викторине под названием «Конституция — это я». Среди призов — квартиры, автомобили и телевизоры.