Армен Джигарханян доставлен в одну из московских клиник

Как сообщил ТАСС его представитель Артур Согомонян, состояние артиста удовлетворительное.

«Армен Борисович, действительно, госпитализирован, но не все так страшно. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.

Согомонян также опроверг информацию о якобы инсульте у артиста, о котором сообщали телеграм-каналы. По его словам, коронавирусной инфекции у Джигарханяна тоже нет.

«В сегодняшней ситуации врачи рекомендовали ему находиться под наблюдением, пройти лечение. Я думаю, речь идет о неделе наблюдения. У него это уже стандартная ситуация — раз в

два месяца — врачи», — сказал собеседник агентства.

За последние два года это шестая госпитализация Джигарханяна. В конце апреля 2018 года артист был экстренно помещен в одну из столичных больниц с инфарктом, находился в коме. Он восстановился и вернулся к репетициям в своем театре.

Семнадцатого января 2018 года Джигарханян был доставлен из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу номер 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз, у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус.

Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний не выявили. 31 января Джигарханяна вновь доставили в одну из столичных больниц, откуда выписали 2 февраля.

84-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Он известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца». Джигарханян — народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.