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12:11, 08 июня 2020

На «Первом канале» уверяют, что не меняли финальные титры фильма «Брат-2» на кадры беспорядков в США

Это ранее вызвало возмущение зрителей, которые посчитали, что сцены насилия в ходе протестов были намеренно притянуты к фильму, действие которого в том числе разворачивается в Соединенных Штатах.

«Первый канал», как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов.

«Брат-2», который показали в эфире в честь 20-летия его выхода на экраны, закончился титрами с именами главных создателей картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова, а уже после, ровно в 21:00 началась программа «Время», первый сюжет которой вышел под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка». А что касается возникших аллюзий, то, как отметили в пресс-службе телеканала в комментарии изданию «Подъем», «настоящее творчество и спустя 20 лет остаётся актуальным».

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Фильмы «Брат» и «Брат-2» «Первый канал» показал накануне вечером. Вместо титров, которые, как отмечает издание «Медуза», российские телеканалы традиционно показывают в ускоренном режиме, включили нарезку из сцен разграбления магазинов, погромов, поджогов и насилия в ходе протестов в США.

Ролик, заканчивающийся словами о том, что «Главные ценности «свободного мира» трещат под ударами полицейских дубинок», плавно перетек в репортаж о протестах.

Один из продюсеров фильма Сергей Сельянов сказал «Газете.Ru», что «Первый канал» не нарушил закон об авторском праве, поскольку у него есть права на использование фильма.



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