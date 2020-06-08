«Агора» пожаловалась в Совет Европы на системные проблемы российского антинаркотического законодательства

Это следует из соответствующего доклада организации. Претензий у юристов к правоприменительной практике несколько.

Как пишет газета «Коммерсантъ», в «Агоре» считают, что российские силовики не отказались от практики проверочных закупок наркотиков — ее правозащитники считают провокацией. Отсутствует в публичном доступе, согласно докладу, и регламент таких закупок.

Представители «Агоры» также сетуют на действия судов, которые, по мнению юристов, не сомневаются в правомерности действий полицейских и не требуют дополнительных доказательств о наличии наркотиков. Наконец, Генпрокуратура так и не представила доклад с результатами анализа правоприменительной практики по наркотическим делам, следует из документа.

И это несмотря на то, что подобный анализ после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова поручал провести президент Владимир Путин. Все это говорит о том, что в России нужно создать независимый надзорный орган, который бы контролировал действия силовиков, заключают в «Агоре». Подчиняться он должен, как предполагается, парламенту.

Доклад «Агоры» вышел на фоне годовщины дела Голунова. Год назад журналиста задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, он, в свою очередь, настаивал, что вещества ему подбросили. После общественного резонанса с Голунова сняли все обвинения.