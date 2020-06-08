Генпрокуратура: Количество недостоверной информации в интернете выросло в 10 раз в период пандемии

Генеральная прокуратура России отмечает более чем десятикратный всплеск выявляемых фейков в интернете в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщили в надзорном ведомстве.

«По состоянию на 4 июня Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 — для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции», — сообщили с пресс-службе.

За весь 2019 год в Роскомнадзор направлено 134 требования, из них лишь 12 — в отношении фейков.