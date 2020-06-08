Герхард Шредер сохранил пост председателя совета директоров «Роснефти»

Экс-канцлер Германии занимает эту должность с 2017 года. Его полномочия подтвердил совет директоров, который принял это решение еще в пятницу, однако известно о нем стало только сегодня.

Параллельно Шредер возглавляет комитет акционеров компании «Северный Поток-2». Совет директоров утвердил и состав комитетов. Так комитет по аудиту возглавил Ханс-Йорг Рудлофф, который после двухлетнего перерыва вернулся в совет директоров в 2018 году, председателем комитета по кадрам и вознаграждениям стал Маттиас Варниг, а комитетом по стратегии и устойчивому развитию — Роберт Дадли.

Также в Совет директоров компании входят Министр энергетики России Александр Новак и советник президента Максим Орешкин.

2 июня акционеры «Роснефти» решили выплатить вознаграждение членам совета директоров. Как сообщает издание «Коммерсантъ» Герхард Шредер получит 600 тысяч долларов.