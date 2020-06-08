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11:17, 08 июня 2020

Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона

фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.



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