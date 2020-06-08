На сайте для голосования по поправкам в Конституцию с опозданием внесли норму об обнулении президентских сроков

Она появилась, только когда на это обратили внимание несколько изданий. Речь идет о разделе «Какие поправки?», в котором объясняется, какие именно изменения вносятся в Конституцию.

Как пишет газета «Ведомости», в одном из пунктов, которые касаются статьи 81, изначально авторы сайта написали только о запрете высшим должностным лицам иметь иностранное гражданство и зарубежные счета.

Положение же о том, что действующий президент Владимир Путин сможет вновь избираться на пост главы государства, отсутствовало. Лишь после того, как об этом написали СМИ, текст поправки появился на сайте для электронного голосования. Комментариев со стороны его создателей пока не появилось.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию будет доступно для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области. Их определил на днях Центризбирком.

Всеобщее голосование изначально должно было пройти 22 апреля, но из-за коронавируса было перенесено на 1 июля. Россияне должны будут ответить только на один вопрос, проголосовав за все поправки пакетом, а не за каждую по-отдельности.

Поправка об обнулении президентских сроков, которая позволяет Путину вновь избираться, была внесена депутатом Госдумы Валентиной Терешковой перед вторым чтением в парламенте.