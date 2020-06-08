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12:04, 08 июня 2020

Задержанный за стрельбу на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

фото: Антон Новодережкин / ТАСС
фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Судя по всему, его так и не удалось допросить. Несмотря на усилия врачей, подозреваемый скончался, сказала ТАСС представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Она также назвала его имя — Дмитрий Павлов.

Как ранее сообщалось, это бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки. Этим утром в правоохранительных органах говорили, что подозреваемому делают операцию и что допрос состоится, когда врачи дадут на это разрешение.

Тем временем, следователи осмотрели место происшествия. Как рассказали в СК, в квартире обнаружен алкоголь и рецептурный нейростимулятор. Источник в правоохранительных органах уточнил со слов соседей, что мужчина недавно развелся с женой и мог находиться в неадекватном состоянии.

По данным источника ряда СМИ, он был в свое время директором завода «Серп и молот», а также высокопоставленным чиновником мэрии.

Инцидент произошел накануне около 10 часов вечера на улице Строителей. Мужчина 20 минут вел огонь из охотничьего ружья из окна своей квартиры. Были ранены госпитализированы двое прохожих. А в ходе штурма сам злоумышленник, также легкое ранение получил сотрудник СОБР.

Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.



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