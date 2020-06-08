Премьер Михаил Мишустин поручил подготовить варианты возобновления международного авиасообщения

Свои отчеты должны представить Росавиация и Роспотребнадзор, — передает ТАСС.

«Проанализируйте возможные варианты восстановления авиасообщения с иностранными государствами. Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария», — говорится в документе.

Основные исполнители поручения — Росавиация и Роспотребнадзор, соисполнители — первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова.

Накануне источники агентств сообщали, что авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15-го июля.