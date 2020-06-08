Во фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о переходе на почасовую оплату труда

Это уже вторая попытка сделать эту идею нормой. Первая была предпринята два года назад и отклонена парламентариями. Нынешнюю вызвала к жизни пандемия коронавируса.

Как сообщают РИА Новости, группа депутатов, среди которых и глава фракции ЛДПР у в Госдуме Игорь Лебедев предлагает установить минимальную ставку оплаты труда в 150 рублей в час.

По мнению законодателей, нынешняя система, когда МРОТ рассчитывают в месячном эквиваленте, позволяет работодателям фиктивно сокращать рабочий день и платить предельно низкие зарплаты, на что работники вынуждены соглашаться, особенно в условиях пандемии.

Эту точку зрения разделяют далеко не все. Член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин из фракции «Справедливая России» заявил агентству REGNUM, что россияне напротив могут потерять в доходах, а почасовая система выгодна прежде всего работодателям.

Авторы проекта подсчитали, что сегодня граждане получают в час от 90 рублей в мае до 67-ми в июле. Они уверены, что это недопустимо.