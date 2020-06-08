Почти половина работающих россиян рискует потерять работу и доходы

Об этом пишет газета РБК, ссылаясь на исследования РАНХиГС. В группе риска почти 35 миллионов человек.
63% из них — это работники наиболее пострадавших от последствий коронавируса отраслей. Наиболее уязвимы молодые сотрудники до 30-ти лет.
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Об этом пишет газета РБК, ссылаясь на исследования РАНХиГС. В группе риска почти 35 миллионов человек.
63% из них — это работники наиболее пострадавших от последствий коронавируса отраслей. Наиболее уязвимы молодые сотрудники до 30-ти лет.