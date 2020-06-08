Дональд Трамп приказал Национальной гвардии начать покидать Вашингтон

Об этом решении президент США объявил в «Твиттере». Больше 5 тысяч войск нацгвардии были свезены в Вашингтон 31 мая, после того, как в столице начались беспорядки и мародерство. Всю неделю солдаты держали въезд в центр города, который больше всего подвергся мародерству, перекрытыми, и патрулировали улицы и протесты.

Почти 4 тысячи войск составили солдаты нацгвардий из других штатов, и 1200 человек из нацгвардии Округа Колумбия. Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер заявила три дня назад, что она не запрашивала силы нацгвардии в столицу и потребовала от президента Дональда Трампа убрать из города все внешние войска и правоохранительные органы.

Трамп на это пригрозил Баузер, что если она не будет хорошо обращаться с нацгвардией, «привезти другую группу мужчин и женщин в униформе». Вчера Трамп объявил в «Твиттере», что нацгвардейцы «начнут возвращаться по домам, но могут быстро вернуться, если что». Из президентского твита было не ясно, идет ли речь о местных войсках или внешних, их других штатов.

Позднее Армия США объявила, что внешние силы нацгвардии начнут покидать столицу начиная с пяти часов вечера воскресенья. При этом в 8 часов вечера въезды в центр города, где не прекращаются акции протеста, продолжали перекрывать солдаты нацгвардии, а также сотрудники федерального управления по борьбе с наркотиками.

В воскресенье в Вашингтоне продолжились протесты против полицейского насилия и несправедливого отношения к чернокожим американцам.