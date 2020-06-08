Власти Москвы уже сегодня могут объявить о радикальном ослаблении ограничений по коронавирусу

По крайней мере, на днях этого не исключал столичный градоначальник Сергей Собянин. Анонсируя новые послабления Собянин не уточнял, в чем именно они могут заключаться. Тем не менее, сегодняшний день мэр называл показательным.

По его мнению, по прошествии недели — а именно в минувший понедельник были введены новые смягчения — уже можно делать выводы об эффективности мер. Кроме того, Собянин отметил, что москвичи четко соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.

Пока режим изоляции в столице и пропускная система продлены до 14 июня. Обязательное ношение масок же, судя по всему, продлится гораздо дольше. Собянин подчеркивал, что этот режим будет сохраняться до тех пор, пока коронавирус не уйдет вовсе или не появится вакцина — а это может произойти, по мнению градоначальника, не раньше октября.

1 июня в Москве начался второй этап снятия ограничений: в столице открылись непродовольственные магазины и ярмарки выходного дня, а горожанам разрешили прогулки, правда, по строго определенному графику.