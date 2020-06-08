Следователи пока не могут допросить жителя Москвы, который устроил стрельбу из окна своей квартиры на юго-западе

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сейчас врачи делают ему операцию. Подтверждена личность задержанного — это Дмитрий Павлов 1969-го года рождения.

Интернет-издание Baza и Telegram-канал Mash утверждают, что он ранее был гендиректором завода «Серп и молот», а также заместителем главы департамента науки мэрии Москвы.

Жители дома на улице Строителей сначала приняли стрельбу за звуки петард, — об этом рассказала одна из очевидиц.

В результате стрельбы пострадали три человека. Квартира злоумышленника была взята штурмом. В ходе спецоперации он был ранен.