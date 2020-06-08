ПФР Амурской области после вмешательства главы региона отказался судиться с ветеранами боевых действий на Даманском

Им по ошибке начислили выплаты ко Дню Победы. Возврат выплат глава Амурской области назвал недопустимым. Василий Орлов обсудил ситуацию с председателем регионального Заксобрания и руководителем отделения пенсионного фонда.

Перечисленные средства ветеранам возвращать не придётся. Отделение фонда не будет предъявлять исковы́е требования, сообщила пресс-служба областного правительства. В апреле десятки ветеранов конфликта на острове Даманский между тогда Советским Союзом и Китаем в 1969-м году, получили выплаты ко Дню Победы: по 75 тысяч рублей, назначенные президентом Путиным.

После майских праздников пенсионный фонд Амурской области разослал ветеранам письма о том, что деньги им выплатили по ошибке и средства необходимо вернуть. При этом многие люди уже успели их потратить.

В Пенсионном фонде уверяют, что ошибку обнаружили после того как произвели выплаты. При этом по данным агентства REGNUM многие ветераны деньги по требованию организации уже вернули.

Прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство даст оценку действий сотрудников Пенсионного фонда.