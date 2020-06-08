Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил глава Министерства информации страны Игорь Луцкий.

«Стратегия министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», — сказал Луцкий.

«Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна», — заметил он.

Как полагает Луцкий, «важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит».

По словам Луцкого, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы, и задача прежде всего государственных СМИ заключается в том, чтобы его разрушать.