Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний в России власти могут ограничить, приравняв к доходу премьер-министра

Такую инициативу, как пишет газета «Коммерсантъ», обсуждают в правительстве. Для руководящих сотрудников госкомпаний, корпораций и подконтрольных им структур предлагается установить потолок вознаграждения в размере трёх минимальных заработков главы российского правительства.

Таким образом, зарплата, другие выплаты и бонусы не превысят 30 миллионов рублей в год на одного топ-менеджера, рассказали газете «Коммерсантъ» источники, знакомые с ходом обсуждения в правительстве. Больший доход возможен только по решению президента, уточнил один из собеседников.

Уровень зарплат топ-менеджеров предлагают также увязать с перечнем показателей эффективности. В большинстве госкомпаний размер вознаграждений руководящих сотрудников намного превышает 30 миллионов рублей, отмечает издание.

В прошлом году по его данным Роснефть потратила на выплаты правлению в 100 раз больше средств. Больше двух миллиардов превысил размер вознаграждений топ-менеджеров РЖД, «Транснефти», «Аэрофлота».

«Газпром» на эти цели выделил полтора миллиарда рублей. Источники газеты «Коммерсантъ» в компаниях, которые может затронуть новая инициатива, сказали, что о ней слышали, но не получали никаких документов.

Аналитики, опрошенные газетой «Коммерсантъ», полагают, что такая инициатива будет вредна для компаний, которые работают в рыночных условиях.