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09:03, 08 июня 2020

В Миннеаполисе, где полицейские задушили при задержании афроамериканца, распускается полицейский департамент

фото: Nikki Tundel / APM Reports
фото: Nikki Tundel / APM Reports

Городской Совет Миннеаполиса проголосовал за решение расформировать и упразднить департамент полиции города подавляющим числом голосов, которое способно преодолеть вето, если бы его решил наложить мэр города, демократ Джейкоб Фрей, который выступал против такой инициативы.

О беспрецедентном решении «прекратить токсичные отношения города с департаментом полиции Миннеаполиса» члены горсовета объявили перед сотнями собравшимися протестующими перед зданием городского совета.

«Мы здесь, потому что услышали вас. Мы здесь, потому что Джордж Флойд был убит полицией Миннеаполиса», объявили городские законодатели.

Вместо полицейского департамента будет создан управляемая городским сообществом программа по общественной безопасности. Ранее с департаментом полиции Миннеаполиса отношения прекратили государственные школы Миннеаполиса, городские парки и Университет Миннесоты.

После убийства Джорджа Флойда выяснилось, что против двоих полицейских, включая главного, который душил Флойда, Дерека Шовина, было подано в общей сложности более тридцати жалоб за последние несколько лет, которые были просто проигнорированы департаментом полиции.

Полицейскому Дереку Шовену предъявлено обвинение в умышленном убийстве без предварительного намерения, а трем другим — в соучастии в убийстве. Все четверо арестованы.



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