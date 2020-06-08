Росгвардейцы взяли штурмом квартиру на юго-западе Москвы, откуда велась стрельбы по прохожим

В ходе операции стрелок был задержан. Полицию вызвали жители дома на улице Строителей. Неизвестный открыл огонь из окна своей квартиры на втором этаже, ранив двоих человек.

Мужчина получил заряд в бедро, а женщина в руку. Пострадавших доставили в больницу. На место приехали полицейские и бойцы специальных подразделений Росгвардии. Переговоры закончились ничем и СОБР пошел на штурм.

Державший оборону был сильно пьян. Он открыл огонь, ранил одного из бойцов и в ответ был ранен сам. Стрелка положили на носилки и увезли.

Позже выяснилось, что в квартире живет известная в округе личность — Дмитрий Павлов. Некоторое время он был генеральным директором завода «Серп и Молот», а жильцы знали его как старшего по дому. Недавно он развелся с женой. У Павлова был зарегистрированный карабин Сайга. Возможно причины случившегося — личные.

Следственный комитете открыл дела по трем статьям — «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».