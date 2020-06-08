Еще 51 пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Москве

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, по данным оперативного штаба, с начала пандемии умерли 2970 человек.