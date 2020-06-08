Еще 51 пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Москве

2020-06-08T08:31:00+03:00
2020-06-08T08:43:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656672-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
«В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Таким образом, по данным оперативного штаба, с начала пандемии умерли 2970 человек.