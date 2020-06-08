В республике Тува начиная введен двухнедельный карантин

На этот период власти региона ввели запрет жителям покидать места проживания и подготовили авиацию на случай экстренной эвакуации заболевших.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который несколько дней назад вылечился от COVID-19, принял решение усилить режим изоляции и своим распоряжением установил карантин. Он продлится до 21 июня.

Республиканскому Минздраву поручено вести постоянный мониторинг ситуации, а также обеспечить наличие лекарств, средств индивидуальной защиты и антисептиков в аптеках. На автомобильных дорогах и границах между муниципальными районами и городскими округами республики выставлены мобильные посты для контроля порядка движения.

Властям на местах поручено усилить контроль за соблюдением режима полной изоляции с запретом покидать как места проживания, так и места временного пребывания.

В Туве коронавирусом заразились почти 1,5 тысячи человек. Режим изоляции в республике действует с конца марта и неоднократно продлевался.