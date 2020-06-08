В Москве накануне вечером стреляли из окна по прохожим

Житель, открывший огонь, задержан после штурма. Он начался спустя несколько часов после первых сообщений о стрельбе. Звонок в полицию о стрельбе из жилого дома на улице Строителей — неподалеку от метро Университет — поступил после десяти вечера. Местная жительница, гулявшая с собакой, позже рассказала агентству ТАСС: стрельба из окна квартиры продолжалась не меньше 20 минут.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что ранен прохожий и полицейский. В столичном главке МВД информацию о сотруднике не подтвердили. По уточнённым данным были ранены двое случайных прохожих.

«Интерфакс» сообщал, что огонь вели со второго этажа из охотничьего ружья. У стрелка могут быть проблемы с психикой, не исключили в полиции. К дому, откуда вели огонь, выехал отряд СОБР Росгвардии, впрочем, о штурме квартиры информагентства сообщили только после часа ночи.

Спецоперацию силовики начали после того как переговоры ничего не дали, сдаться злоумышленник отказался. Из подъезда, куда зашли СОБРовцы, вскоре донёсся приглушённый хлопок, затем несколько одиночных выстрелов, послышались крики и шум.

Жителя, который открыл огонь по росгвардейцам, ранили. Его и одного из пострадавших силовиков отвезли в больницу. Стрелявший из ружья как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, был нетрезв. Ранее мужчина предположительно возглавлял завод «Серп и молот», но был оттуда уволен.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по нескольким статьям: покушение на убийство, хулиганство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.