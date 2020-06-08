Великобритания с этого дня вводит двухнедельный карантин для тех, кто въезжает в страну

Новое правило будет действовать для всех категорий граждан, кроме медработников, полицейских и водителей грузовиков. Мера также не затронет сезонных сельскохозяйственных рабочих и представителей ряда других профессий, отмечает телерадиокорпорация BBC. Остальные, кто приедет в Британию, должны будут соблюдать карантин. Туристы и въехавшие в страну британцы обязаны сообщить властям, где остановятся, иначе временное жилье им даст правительство. Ослаблять условия въездного карантина власти, скорее всего, начнут ближе к концу июля, всё зависит от ситуации с коронавирусом. Некоторые депутаты парламента и представители деловых кругов опасаются, что введение карантина для въехавших в страну ударит по туризму и вызовет ответные меры со стороны других государств. В правительстве ищут способ, который позволил бы обойти это правило. К примеру, создать коридоры со странами с низким уровнем заболеваемости. Еще одна возможная мера — расширение списка категорий граждан, которые могут не соблюдать двухнедельный карантин по приезде в Британию.

План о введении 14-дневного карантина британские власти намерены пересматривать каждые три недели, в зависимости от ситуации с Covid-19.