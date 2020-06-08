Спецназовец Росгвардии был ранен в Москве при задержании мужчины, который стрелял из окна квартиры по прохожим

Операция прошла в многоквартирном доме, судя по сообщениям агентств, после часа ночи, а информация о стрельбе на улице Строителей стала поступать после 22 часов. Очевидцы рассказали ТАСС, что неизвестный стрелял около 20 минут. Были ранены два человека. Первоначально сообщалось, что среди них был полицейский, но в МВД это опровергли. Нападавший был ранен и задержан. СК возбудил уголовное дело по трем статьям – о хулиганстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.