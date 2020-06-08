Сегодня нападающий «Барселоны» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе, сообщает Marca. Футбольный Чемпионат Испании возобновится 11 июня.

Месси не тренировался с Барселоной с 3 июня, когда получил небольшое мышечное повреждение. Сегодня 32-летний аргентинец должен вернуться в основную группу команды. Напомним, что Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне на его счету 24 гола и 16 результативных передач. Также стало известно, что уже в этом месяце каталонский клуб начнет переговоры с аргентинцем по поводу продления контракта. Сам Месси хочет, чтобы в новое соглашение был включён пункт о возможном расторжении контракта в конце любого сезона.

В турнирной таблице каталонский клуб лидирует, опережая на 2 очка мадридский Реал. Свой первый матч после возобновления Чемпионата Барселона проведет 13 июня на выезде против «Мальорки».

Ну а первый после рестарта матч испанской Ла Лиги пройдет 11 июня. «Севилья» будет принимать «Бетис».