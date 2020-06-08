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06:08, 08 июня 2020

Непродовольственные магазины откроются сегодня в Петербурге

Непродовольственные магазины откроются сегодня в Петербурге. Правда работать они будут в особом режиме.

Постановление об открытии обычных непродовольственных магазинов подписал губернатор Александр беглов. Заработают цветочные, книжные, магазины одежды,электроники. Главное чтобы площадь не превышала 400 квадратных метров. При этом владелец должен будет контролировать, сколько людей одновременно находится в его магазине. На четыре метра не более одного посетителя. Отдельно губернатор разрешил открыть автосалоны, но разом туда смогут заходить только 10 человек. Тестовые поездки пока находятся под запретом.

С прошлой недели в Петербурге открыли храмы. Внутри помещений пока необходимо находиться в масках перчатках.



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