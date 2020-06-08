Футболист московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса

Полузащитник после домашнего карантина сдал два теста, которые дали отрицательный результат. Как сообщили в клубе, накануне Бакаев присоединился к команде, которая тренируется на базе в подмосковной Тарасовке. Первый после паузы из-за пандемии матч «Спартак» проведет в гостях против тульского «Арсенала» 20 июня.
2020-06-08T05:13:00+03:00
2020-06-08T05:13:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656630-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:13, 08 июня 2020
Загрузка комментариев...