Футболист московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вылечился от коронавируса

Полузащитник после домашнего карантина сдал два теста, которые дали отрицательный результат. Как сообщили в клубе, накануне Бакаев присоединился к команде, которая тренируется на базе в подмосковной Тарасовке. Первый после паузы из-за пандемии матч «Спартак» проведет в гостях против тульского «Арсенала» 20 июня.